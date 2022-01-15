Omicron入侵台灣後，引爆社區疫情且多點發展，再度令網友想起印度神童阿南德的「8星連珠」，此天文異相預言新冠疫情不僅還沒結束，甚至會達到另一波高峰。防疫指揮官陳時中昨指出，全球一天內確診345萬人，「這是非常嚴重的數字」，呼籲國人務必提高警覺！

阿南德今年初曾表示，他觀察到「8星連珠」的天文異相，這狀況代表全球疫情不會好轉，反而將再爆一波高峰，呼籲大家要更謹慎自保，以免遭受「卡拉薩帕瑜珈」最後一波負能量攻擊。

全球新冠確診人數也從上周約250萬，一路攀升到本周破300萬，最新統計甚至達345萬。不少網友想起阿南德的預言，對照台灣目前的疫情，大驚「又被他說中了」。

到底什麼時候才能舒緩？預言指出，從去年底到今年5月這段時間，是「卡拉薩帕瑜珈」最後一波負能量攻擊，要等到5月後，經濟才會逐漸復甦；不代表變異病毒株將消失，只是疫情趨緩，對人類威脅降低。

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