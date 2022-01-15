桃園市葉姓60歲男子疑不滿50歲葉姓妻子想回菲律賓蓋房子，13日涉嫌酒後不滿持刀砍死妻子，他還打給弟弟稱他殺了人要自殺後自殘、抱屍呼呼大睡。警方獲報趕往，發現葉妻已經僵硬明顯死亡，檢方訊後認為葉男涉殺人重罪且有滅證之虞，向法院聲押，桃園地院法官今天凌晨裁准。

警方調查，葉男與葉姓妻子同為菲律賓華僑，兩人並無子女，多年前從菲律賓來台工作，2人工作不穩定，靠葉男打臨時工、租屋為生，為此葉女有意回菲律賓生活，常說「要回菲律賓蓋房子」。

據了解，葉男疑似理財觀念與妻子不合，13日酒後與妻子爭吵，竟涉嫌將妻子殺死後，抱屍呼呼大睡。因他睡覺前曾打電話給弟弟稱要自殺，姪女趕緊報案。警方趕往葉男家中，發現他抱著死亡、僵硬的妻子睡覺。

檢察官、法醫昨天下午相驗葉女遺體，她的傷勢集中在頭部，尤其是後腦，顱骨被砍到破裂，雙手都有抵禦刀傷，確切死因待解剖釐清。

14日警方將其依殺人罪嫌送辦，檢方認葉男涉殺人重罪，且有滅證之虞，向桃園地方法院聲請羈押。

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