宜蘭地檢署指揮廉政署偵辦宜蘭縣政府、羅東鎮公所等機關人員疑涉貪汙等弊案，事涉土地變更龐大利益，14日經漏夜訊問後，宜蘭縣縣長林姿妙、羅東鎮長吳秋齡無保請回，但均被列為貪瀆、洗錢等案被告。對此，無黨籍立委高金素梅表示，她雖不清楚民進黨會怎麼做，但民進黨一定會極盡手段去做一件事，這點從新竹縣市合併可見。此言引發熱議，不少網友直呼「太可怕了」。

檢方表示，此次是針對縣府2019年羅東某土地都市計畫變更案、2020年羅東某土地免徵增值稅案、羅東鎮公所2019年晚會辦桌布置標案，及若干疑似財產來源不明等數案查證。

高金素梅14日接受香港媒體《中評社》訪問表示，她不清楚林姿妙事件是否民進黨為2022縣市長選舉展開的動作，故不便發言；她也不清楚民進黨會怎麼做、下個目標是否台中顏家、雲林張家等地方家族，但民進黨一定會極盡手段去做一件事，就她所知，新竹縣市合併就是以政治為考量，去年底的四大公投案，民進黨也是將一黨命運擺在人民之前，就是要與人民作對。

高金素梅的言論引起廣大討論，不少網友湧入《中時新聞網》相關連結下留言：「太可怕了」、「太可怕了+1」、「開始大屠殺囉！好戲還在後頭！」「超級爛政府」、「塔綠班最高竿、殺人不見血的選舉奧步與伎倆開打了，先針對民調高要連任的下重手？」；但也有網友認為，此事應為單純查弊事件，不該做過多政治聯想。