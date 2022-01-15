台灣近幾天本土個案連環爆，從最初的桃機傳入社區，銀行和餐廳都出現一籮筐的確診，讓不少民眾擔憂去年疫情失控的惡夢將重演。對此，衛福部草屯療養院精神科醫師沈政男斷言，疫情沒有失控！現在增加的本土個案都是先前桃機群聚的後續感染，大家再努力一下，也許不用2個月疫情就會柳暗花明，大家就可迎接新世界到來。

沈政男昨在臉書發文表示，14日新增11例本土，和他先前所說的一樣，比起過去幾天稍微下降，這代表疫情沒有失控，現在增加的確診案例都是在清桃機群聚的後續感染。而境外移入個案的數量也如他所言，沒有超過90例，大約落在每天50多例左右。

沈政男指出，Omicron在英國掀起的疫情已過頂峰，美國部分地區亦是如此，因此台灣每日境外移入個案的高峰應該也就是如此了。此外，15日起會讓輕症患者住到檢疫所或是加強版防疫旅館，需要多少房間其實已經可以開始估算了，因為歐美疫情高峰已過，接下來的境外數量會開始逐漸下降。

沈政男說，單日入境確診案約50多人，平均住院天數約20天，算起來大概是1000多個床位，這樣的狀況其實還不至於壓誇醫療量能。不過，台灣疫情最關鍵的還是本土案例，如果可以壓制在現在這樣的程度，那麼大概就是200多床的需求量，與境外移入相加，大概就是1500床左右的需求量。不過，若疫情大爆發，那可能就不是這樣了。

沈政男認為，從去年12月中旬到現在，都沒有傳出大量群聚案件，代表著春節入境「7＋7」專案沒有產生破口，因為如果有的話，那麼病毒早就傳得亂七八糟了。

沈政男也說，桃機群聚爆發至今已3周，每天大概就是10多例的確診，而且案例的關聯圖都能畫出來，顯然傳播鏈有被壓制，也意味著社區防疫仍有一定的強韌度，再加上傳出群聚後，疫調與隔離隨即就跟了過去，繼續壓低了R值。

沈政男表示，防疫沒有其他撇步，最好的辦法就是將一個又一個的案例擋在境外，然後緊盯所有漏進社區的案例，否則Omicron驚人的傳播力會像水銀瀉地，讓你在下游被淹沒。歐美多國說要與病毒共存，那是因為他們幾乎沒有在防疫，但台灣是淨土，當然沒有必要和蟑螂、老鼠一起生活。

沈政男坦言，新冠疫情爆發至今已經滿2年，境外嚴防、境內嚴查、精準疫調、確實隔離與口罩戴好戴滿，讓大家能繼續過幾乎正常的生活，這是台灣給世界帶來的防疫啟示。這次大家再努力一下，也許不用2個月疫情就會柳暗花明，迎接新世界到來。