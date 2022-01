美國參議院14日提出跨黨派立法,要求美國國防產業鏈上的承包商在2026年以前,禁止採購來自中國大陸的稀土,並要求五角大廈針對戰略性礦產建立永久性儲備。

這項法案由阿肯色州共和黨參議員柯頓(Tom Cotton),以及亞利桑那州民主黨參議員凱利(Mark Kelly)連袂提出。這也是近期針對中國大陸壟斷稀土產業的一系列立法中,最新的一項法案。

柯頓在訪問中指出,該法案對於「結束美國過於依賴中國稀土開採與加工,以及建立美國國防與科技部門而言,至為關鍵」。他強調,北京之所以能成為全球稀土領導者,「僅僅是因為美國做出的政策選擇」;他期盼,新政策能讓北京對該產業的手鬆開。柯頓現為參議院武裝部隊與情報委員會成員。

※要求稀土儲備永久化

該法案全名為《2022稀土恢復基本能源和安全控股法案」(Restoring Essential Energy and Security Holdings Onshore for Rare Earths Act of 2022)。法案要求五角大廈將正進行中的戰略原料儲備長期化。2010年,中國大陸暫停對日本出口稀土,並暗示他可能也會對美國採取同樣措施。

但諷刺的是,為了建立戰略儲備,五角大廈採購的稀土部分來自中國大陸;參議員期盼,藉由該法案能緩解此一矛盾。

※利用國防採購作為槓桿

《路透社》15日分析,為避免國防承包商繼續採購大陸稀土,法案透過五角大廈總額高達數十億美元的採購案作為槓桿,以要求承包商停止依賴大陸,轉而支持美國稀土產業的復甦。這些採購案內容涵蓋戰鬥機、飛彈與其他先進武器。

※美國沒有稀土加工能力

報導指出,稀土是由17種金屬元素所構成,經過加工後,可用於生產電動汽車、武器與電子商品中的磁鐵。儘管稀土產業是美國在二次世界大戰中所建立的,美國軍事科學家也開發且最為廣泛使用稀土;但過去30年來,北京的手已逐漸壟斷整個稀土產業。

雪上加霜的是,美國僅有一處稀土礦,更沒有加工稀土的能力。稀土之所以在美國成為不受歡迎的產業,主要是因為生產過程帶來的高度汙染。然而,目前的研究正針對此一缺點進行改善,使其更乾淨。

柯頓指出,已就該法案與美國多個執行機構交換意見;不過,他不願證實是否已經就此和拜登或白宮團隊進行會談,僅表示「這將是國會領銜的一個領域。畢竟許多國會成員都在關注此一議題,無論他來自哪個黨派」。

※鼓勵國內輸出

新興的美國稀土產業聞訊後則表示讚賞;不過,仍有部分稀土產業成員憂心,即使有法案加持,國防承包商到了2026年之後還是會要求購買大陸稀土。

總部位於澳洲的美國稀土有限公司表示,「這樣的法案來得是時候,讓我們在現實上能更接近此一關鍵供應鏈的目標」。美國稀土公司目前正開發國內3種稀土。

美國境內唯一的稀土企業「MP原料公司」(MP Materials Corp)則表示,贊成為確保國內稀土供應鏈與促進自由與公平競爭,國防部和美國政府各機構所做出的努力。

《路透社》引述該法案,指法案不會提供直接資助美國稀土勞工或加工企業;相反的,它會要求五角大廈的承包商,在未來4年內停止使用大陸稀土,只有極少數的情況可以豁免。

為此,國防承包商必須說明所採購的礦土來自何處。柯頓補充,「法案應更多鼓勵美國國內稀土的開法」。事實上,五角大廈在過去2年來,對於美國稀土加工與磁鐵生產的企業提供補助,包括「MP原料公司」都是受惠者。

不過,該法案僅適用於武器,不適用美軍採購的其他裝備。此外,美國貿易代表也被要求調查,北京是否在扭曲稀土市場,並建議是否需要對大陸進行貿易制裁。