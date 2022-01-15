立法院昨(14日)針對《地制法》修法召開公聽會，與會學者大多主張修法不應因人設事，而是先從《財政收支劃分》、《行政區劃法》著手，避免「窮縣富都」。無黨籍立委高金素梅昨在臉書以「民進黨政治算計下的縣市合併」為題發文，並指出「民進黨不要將完全執政的優勢，建立在原住民族與偏鄉居民的苦難上，坐實了民進黨執政就是不公不義的政府。」

高金素梅臉書貼文提到，在立法院20年，歷經了不同的執政黨，看盡了以政黨利益為優先考量來鞏固自己政權的手段，過去我們討論六都，今天討論新竹縣市合併升格，都只針對「地方制度法」做處理，然而國土計畫法呢？束之高閣；行政區劃法呢？毫無立法進度；財政收支劃分法呢？懸而未決；與原住民族最為相關的「原住民族自治法」呢？消聲匿跡。

高金素梅續指，原住民族長期以來的苦難，就是在我們最熟悉的土地上被地方制度所切割，如同自己所屬的泰雅族，被切割在南投縣、台中市、苗栗縣、新竹縣、桃園市、新北市、宜蘭縣...。地方制度讓原住民族成為異鄉人，成為非主流，成為縣市行政區域的邊緣。

另外，高金素梅感嘆地說，很悲憤且無奈的必需要在這個公聽會上，發出原住民族最微弱但是最堅定的聲音，民進黨不給原住民族自治，但請回歸國土計畫的核心價值來修訂地方制度法，至少不要讓原住民族人彼此成為異鄉人，讓原住民族地區的55個鄉鎮市區合併成為「環境永續之都」，讓原住民族地區財政自主，不再受制於各級政府的施捨。

高金素梅此篇貼文不到一天時間已有近萬名網友按讚，有網友留言指出，「完全贊同」、「執政黨為自己的利益，犧牲弱勢族群的權益」、「唉！這政府真是讓人唾棄」、「高金委員謝謝妳替我們原住民發聲」。