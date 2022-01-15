不管疫情有甚麼樣的變化，強化自身免疫、打造呼吸道成身體第一道防線，是永遠不變的防疫之道。營養師高敏敏指出，儘管新冠病毒從原始到變種，顯示出多種不同的症狀及危機，但是對身體來說，除了施打疫苗、勤洗手、戴好口罩之外，8種必須營養素也要確實均衡攝取，就像為身體穿上隱形防護罩。

●新冠原始、變種病毒比一比 專家揭輕症趨勢2重點

台大醫師、TIVS台灣疫苗推動協會榮譽理事長李秉穎指出，病毒變種其目的並不是讓宿主、也就是感染者死亡，否則病毒就會滅跡。最好能一傳十、十傳百，因此具有傳播力強、致死率下降的特點。李秉穎強調，Omicron變異株確實造成傳染率上升、但死亡率下降、輕症者越來越多的狀態。

李秉穎也分析，Omicron輕症化有2大重點：

1.Omicron雖然不像其他變異株可能導致嚴重肺炎，但上呼吸道感染的症變多。

2.Omicron確診案例在各國都暴增，但整體死亡率並未大幅增加。

●強化呼吸道健康 關鍵營養素是它們

高敏敏營養師指出，施打疫苗可以打造抗體，但強化身體免疫力，更需要關鍵營養素：

(圖/高敏敏營養師提供)

●保護黏膜組織與腸道 病毒無縫可鑽

營養師也強調，補充關鍵營養素可以保護黏膜組織，包括口腔、食道、鼻腔、腸道、胃、生殖器官等。因為這些黏膜組織其細胞與細胞間排列十分緊密，使細菌無縫可鑽，反之當黏膜組織受損時，細菌或病毒就有破口入侵。

家醫科陳柏臣醫師也建議，平日不要隨意摳挖鼻孔，容易造成鼻黏膜損傷，必要時以溫水或濕巾輕柔清潔鼻腔。同時平日吃喝不要太燙、維持口腔潔淨、減少攝取刺激性飲食，像是酒精、過辣等，都能保護身體第一道黏膜防線，打造抗疫防護罩，以不變應萬變！