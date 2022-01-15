北京冬奧揭幕進入倒數，德國奧會憂心資安風險，建議參賽選手不要帶個人手機。

「法蘭克福廣訊報」（Frankfurter Allgemeine Zeitung）今天報導，為降低資安風險，德國奧林匹克委員會（DOSB）建議參加北京冬奧的選手不要帶個人手機到中國，改用統一配發的手機。

報導引述消息人士指出，選手可將主辦單位規定的My 2022安裝在配發的手機上，這個app以防疫為目的，主要存放COVID-19（2019冠狀病毒疾病）核酸檢測（PCR）結果和體溫等數據。

不僅德國，荷蘭和英國也警告參加冬奧選手被中國安全單位監控的風險。

荷蘭「民眾報」（De Volkskrant）11日報導，荷蘭奧林匹克委員會（NOCNSF）規定下月參加北京冬奧的運動員，不要攜帶私人的手機和筆記型電腦，改用統一配發、用完即丟的手機。

英國奧運協會（BOA）也建議參賽選手不要帶個人手機到中國。

第24屆冬季奧林匹克運動會預計2月4日至20日在北京舉行。