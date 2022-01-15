去年底四大公投案、台中市第二選區立委補選、台北市第五選區林昶佐罷免案，國民黨慘遭「三殺」，讓黨內士氣低迷。國民黨台北市議員李明賢昨日（14）赴選區市場發春聯，屢遭支持者大罵，內容包括痛批國民黨軟弱、無用等，用詞辛辣激烈讓李被罵到難以招架，李則強調唯有多傾聽，才能真正接地氣、重新奮起。網友卻紛紛表示，國民黨的狀況與李等民代、首長無關，認為是黨中央害了他們，而非他們對不起黨，更有許多人將矛頭指向黨主席朱立倫。

李明賢在臉書發文表示，他昨日赴內湖到湖光市場、七三七市場發春聯，幾乎一遇到支持者就是劈頭大罵國民黨，用詞既麻辣又火燙，罵到他都抬不起頭了，臉上熱呼呼的。

李明賢強調，面對各種責難批判，他只能蹲更低、姿態要更軟，此刻也只能多傾聽、多傾聽；要問他有什麼振衰起弊的方案，老實講他也真的沒有底，真是對不起支持者，努力還不夠。李重申，「多傾聽！多傾聽！」因為民眾的想法總是最底層的意見，唯有真正接地氣，才是重新奮起的開始。

此文發出後獲熱烈迴響，網友紛紛留言：「國民黨沒有你們會更慘，是黨對不起你們，不是你們對不起黨」、「藍營的民代和縣市首長真的很讚，爛的從來不是你們」、「也不是議座的問題啦，畢竟真的做決策的也不是您。只能跟您說辛苦了」、「黨中央才是問題所在」、「這也是另類驅動向上提升的動力啊」、「會罵就代表國民黨還有希望，加油」。