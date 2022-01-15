今（15日）清晨受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，最低溫在花蓮壽豐鄉10.3度，中央氣象局表示，白天強烈大陸冷氣團減弱，全台高溫超過20度，東半部及大台北地區偶有局部短暫雨。下周一（17日）鋒面通過及東北季風增強，下周二至下周五起（18日至21日）北部及東北部天氣轉冷，水氣增多。

中央氣象局表示，今（15日）清晨受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，清晨高雄以北及宜蘭地區11至14度，其他地區14至16度，花蓮及高雄局部地區則出現10度左右的低溫，不過白天強烈大陸冷氣團減弱，北台灣可以來到20度以上，其他地區21至25度，日夜溫差較大。

降雨部分，各地區多為晴到多雲的天氣，僅迎風面的東半部及大台北地區雲量較多，偶有局部短暫雨。明（16日）天氣持續回暖，但清晨西半部地區易有霧，東半部及大台北地區偶有局部短暫雨。

下周一（17日）鋒面通過及東北季風增強，下周二至下周五起（18日至21日）受東北季風及華南雲雨區影響，北部及東北部地區天氣轉涼；北部及東半部地區轉有短暫雨，中部地區及南部山區偶有局部短暫雨。