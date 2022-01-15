大陸《新周刊》公布2021年的「大陸十大女性」最新名單，踢爆王力宏、吳亦凡淫亂私生活的李靚蕾及網紅都美竹都入選，但卻引發網友不滿砲轟，在不堪外界輿論壓力下，已經將這篇文章悄悄刪除。

李靚蕾、都美竹獲選2021年「大陸十大女性」，《新周刊》表示一個揭開家庭內部存在的算計，一個則是披露明星與凡人親密關係的不平等，藉此選擇與男星們切割，爭取屬於自己的利益，引發社會一連串討論，雖然稱不上是「完美受害者」，也不一定算是獨立女性，但因為她們讓大眾關注「煤氣燈效應」等現象，讓「以愛為名」的齷齪行為得以公開，才能關係中弱勢的一方避開身邊難以察覺、有毒的情感操控和經濟壓迫。

《新周刊》點出李靚蕾、都美竹獲選原因。（微博）

此份名單還包括在貧困地區創辦免費女子高中的張桂梅校長，及大陸第2位女太空人王亞萍，有些人認為李靚蕾和都美竹與這些人齊名根本是荒唐至極的事，不懂評選標準究竟為何?堪稱是「2021最大笑話」，新周刊在不堪外界輿論抨擊下，目前已經將這篇文章刪除。

張桂梅校長及太空人王亞萍也是入選名單之一。（微博）

但此舉仍無法平息網友怒火，紛紛留言怒斥：「李靚蕾自身條件好意思跟張桂梅校長和太空人王亞萍相提並論」、「這樣的獲獎名單簡直八卦又狗血」，但也有不少人替她們說話：「揭露名人醜陋的一面，有警示作用」、「李靚蕾和都美竹都是很勇敢的女性，支持」。