第三劑疫苗全面開放，只要年滿18歲、打完第二劑滿12周即可預約。對此，牙醫史書華也分享他前兩劑疫苗是混打「AZ＋莫德納」，第三劑選擇打高端，除了一個「副作用」外，沒有其他不適症狀。三款疫苗打好打滿的情況，也讓不少網友大呼「太混了吧！」未來第四劑再打BNT，就可以集齊4大廠牌了。

牙醫史書華12日在臉書發文分享，他第一劑打AZ在家躺了3天；第二劑混打莫德納疫苗，狂吃藥降溫，但看診的時候仍舊痛苦到超想死；而這次第三劑他選擇打高端，打完以後一樣要繼續看診，但除了「肚子餓」之外，沒有感覺到其他的症狀。

牙醫混打「AZ＋莫德納＋高端」，副作用曝光。（圖／翻攝自盾牌牙醫史書華）

一名網友與史書華一樣，第一劑打AZ、第二劑混打莫德納。他表示第一劑打完沒太大問題，那些副作用也都能扛得住；但是第二劑莫德納打下去以後，當晚睡覺前就知道自己完蛋了，睡到一半全身爆痛，感覺像是被高鐵撞到再輾過，有夠痛苦。

而三款疫苗混打的組合，也引起網友熱烈討論，「三個願望一次滿足」、「真是奇葩！能輪打3種疫苗」、「你竟然統一三國了」、「未來還可以打BNT當第四劑，這樣四種都混到了」、「要集滿所有疫苗嗎」、「真的混很大」、「太混了吧！」

不少網友曝打第三劑高端的心得是「腹作用」強大，「打高端會肚子餓」、「當天晚上眞的肚子很餓」、「昨天打了第三劑超級餓」。不過，也有網友說，打完第三劑高端以後沒有很餓，但一直覺得很睏、很想要睡覺。

根據指揮中心建議，第三劑選擇的原則為，前兩劑打AZ，第三劑就不要選AZ，選擇RNA疫苗（BNT與莫德納）或是高端接種比較好；而前兩劑打BNT、莫德納、高端或混打疫苗者，第三劑的選擇較廣，可打BNT、莫德納、AZ或高端。