因應接種第3劑疫苗的需求，指揮中心今(15日)重啟「1922公費疫苗預約平台」，本次無須事先意願登記，採約到即打的模式，不過本次預約平台與北市府開設的預約平台撞期，因此並未將北市的醫療機構納入選項。而下周北市系統退場、加入1922系統。不過，國民黨台北市議員王鴻薇直言，講得這麼複雜，14日晚間很多里長已經炸鍋，基層里長又要面對長者的諸多詢問和責難。

王鴻薇昨(14日)晚間在臉書直言，千呼萬喚下，指揮中心終於重開1922疫苗預約平台，但是第一輪竟然排除了台北市施打站，如果台北市民到1922預約平台，只能到外縣市去打疫苗，「消息傳來，讓基層覺得很抓狂，為何好不容易等到1922預約平台開放，竟然沒有台北市」。台北市副市長蔡炳坤日前對此指出，由於北市預約系統原先預約時間為17日到21日，後來新增開放到23日，讓時間剛好與中央切齊，提供超過8.2萬量能，北市不參與15日預約1922系統，下周北市系統退場、加入1922系統。

不過，王鴻薇認為，講得這麼複雜，很多里長已經炸鍋，基層里長又要面對長者的諸多詢問和責難，只有一句話「為什麼每次打疫苗都要打得那麼痛苦」，且最近幾天寒流來襲，很多長者為了排疫苗，在寒風中受凍排隊，猶記去年夏天，很多民眾為了打疫苗在烈日下排隊，搶殘劑仆街，打疫苗都已經打到第三劑了，到了民眾大規模打疫苗，還是要打得混亂，打得痛苦。