痘痘總讓人傷腦筋，有些不會影響外觀、長得比較隱密的痘痘，也常會影響到生活，好比屁股。美麗信義皮膚科主治醫師曾奕騰提醒，屁股上的痘痘通常和臉上的痘痘並非同一種，處理不當恐怕細菌感染的風險更高，且也有其他疑慮，建議民眾可先了解原因並從生活著手改善。

●屁股痘痘別亂擠！醫：和臉上的不一樣

曾奕騰醫師表示，關於痘痘可先從學名、形成的原因上了解，同樣是被民眾稱為痘痘，臉部的通常是醫學上稱為「痤瘡」的皮膚疾病，而屁股上的則大多是「毛囊炎」、「疔瘡」、「表皮囊腫」。

痤瘡好發於臉部、胸部、背部等處，會在毛囊角質過度增生、皮脂腺分泌、痤瘡桿菌、身體發炎四個主要因素集合下形成，起初會出現粉刺，發炎形成丘疹，嚴重時形成膿皰或囊腫，最後演變成痤瘡，也就是民眾所稱的痘痘。

(圖/今健康提供)

至於屁股的痘痘，因此處皮脂腺分布較少，也較不容易形成粉刺，形成主因也不一樣，上頭的毛囊炎之所以會形成，和毛囊阻塞、細菌感染、黴菌感染等息息相關，較嚴重的則會形成疔瘡。另也有一部份為表皮囊腫發炎，可視為皮膚下有個囊袋，穢物在裡面堆積。

會受到感染的原因，主要與環境、衣物、習慣、體態有關，悶熱潮濕的環境容易孳生細菌、黴菌，當中包括了流汗、久坐、行車過久、褲子不透氣、洗完澡沒有擦乾身體就直接穿內褲和褲子等，而若泳池、溫泉等環境較不乾淨，感染的風險自然也會升高。另外肥胖者也相較容易有屁股長痘的問題，主要是因為體態結構上皮肉皺褶處容易摩擦、悶熱，且身體也較容易有發炎反應。

(圖/今健康提供)

●屁股痘痘因感染所起，亂擠恐增不必要風險

面對痘痘民眾總會想自己擠掉，曾奕騰醫師表示任何痘痘其實都不大建議自行處理，除了容易留疤影響外觀，更重要的是需注意更嚴重的感染。而屁股上的痘痘之所以會成型，就是因為細菌、黴菌量較高，若自行處理又沒妥善做好消毒工作，傷口細菌感染的風險也將更高。且屁股上的痘痘往往相當難擠，硬擠往往會讓水腫情況愈加厲害。另外，皮膚下出現囊袋的表皮囊腫發炎，若沒有妥善開個開口，硬擠容易使得囊袋在表皮底下破開，也將有皮膚底層感染的風險。

(圖/今健康提供)

●屁股痘痘該怎麼辦？醫教６招有助改善！

曾奕騰醫師建議，屁股上的痘痘若真的要自行處理，輕者可使用外用的抗生素藥膏，一般而言就會有明顯的改善，而情況較嚴重者，則建議使用口服抗生素。若是出現相當大顆、已經感覺很嚴重的，自然是建議尋求皮膚科醫師協助為佳，通常在經過一般的引流手術後就可以消退，後續再遵照醫囑用藥便可改善，相較之下這些方法便利且無感染風險。

也提醒民眾留意藥物取得方式，應透過藥局等合法通路取得，最好的方式當然還是先檢查，但不論如何應避免透過來路不明的管道、親友介紹等，以避免無法預期的風險。

至於在預防方面，曾奕騰醫師建議，可從生活改變做起，例如洗完澡擦乾身體、避免久坐或長途開車、騎車，坐久了就起來動一動。平時穿褲子、裙子的習慣也可以改為寬鬆、透氣的，內褲可選擇純棉的較不吸汗。

平時若容易流汗的族群，外出時可多帶條內褲，特別是在外過夜者更留意更換，如此也可以降低感染風險。而肥胖者減重通常就可以有明顯的改善。保持皮膚乾淨清爽的習慣，屁股的痘痘也自然不易產生。