原來他們私下更有趣！

近年經營YouTube已經成為新的趨勢，歌手發片、戲劇宣傳不單單靠傳統電視管道宣傳，更開始踏進YouTube界，可見YouTube影響力絕對不容小覷。

許多藝人漸漸開設自己的YouTube頻道，或是在公司官方另起節目，盡情發揮表演慾、跟粉絲分享日常，更能讓他們企劃自己有興趣的主題和內容，讓大家從而了解到不同面向的明星生活。

今天DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查了網友熱議轉戰YouTuber的男星們（頻道一年內須更新自製節目），一起來看看你們喜歡的人有沒有在榜上吧～

陳零九

YouTube頻道：九是廢 Just Play

頻道中除了有陳零九以外，更有他的好夥伴VINCE、師傅PETER、龍貓、小聶、阿本、糖花等一起出現。

頻道開立不到一年就累積了6.54萬的訂閱，目前影片系列有九是蹭、九是玩、馬鈴薯泥、九是測等，非常受到網友們的喜愛。零九常會在頻道中介紹好玩的密室逃脫、收藏的公仔，也能看到他與其他藝人有趣的互動，每次影片一上傳都讓鐵粉們馬上刷個好幾遍來回味呢～

GINO

YouTube頻道：Gino吸血鬼俱樂部

Gino的YouTube頻道主題圍繞車子，像是「超跑系列」、「中古車大翻修」、「各行各業美女都開什麼車」等，讓粉絲一窺他私下愛車的一面，有時候也會與大家分享夫妻日常和美食旅遊等資訊，拉近與網友的距離。

身為愛車人的Gino，除了開箱各種自己喜歡的車款，更會帶大家一探究竟其他藝人的車子，「揭秘明星愛車」的系列相當新鮮，受到許多網友的歡迎。

頑童MJ116、熱狗

YouTube頻道：本色音樂

本色音樂頻道中除了音樂外，還有頑童MJ116、熱狗的一些生活影片，像是熱狗在2020年就推出「哈囉！你的大叔不是Youtuber」，讓許多網友眼前一亮，還紛紛稱讚熱狗口才好適合當YouTuber。

2021年頑童MJ116加入拍片陣營，分別拍出各種有趣的系列，像大淵的《拜託你了大淵》美食分享等就受到網友的喜愛，與蛇丸合體拍片更獲得高達百萬觀看的數字，各位YouTuber們可要小心啦～

炎亞綸

YouTube頻道：炎亞綸 Aaron Yan

別以為地震才需要找炎P，看YouTube也可以找炎P喔！剛獲第56屆金鐘獎綜藝節目主持人獎的炎亞綸，伶牙俐齒的他，不只有著流利的口條還有獨特的訪問風格，2021年開始經營起自家頻道。

高質感訪談系列「IconiA - The World Most Iconic Stars」，訪問世界各國的明星藝人，無論是泰國、日本、韓國都能夠帶大家深入了解這些明星，還有許多不同主題可以觀看，努力主持和經營頻道的帥哥～讓粉絲再次愛上炎P了啦！

動力火車

YouTube頻道：動力火車 Power Station官方專屬頻道

身為資深歌手團體的動力火車，不只唱出家傳戶曉的歌曲，幽默風趣的玩笑話也講得很順～他們經營YouTube頻道不遺餘力，非常跟得上時代的腳步。

頻道中除了有一些日常影片的「動力，忙什麼？！」系列，可以看到不同風格的大叔們，也會不時的更新一些歌曲自彈自唱的翻唱Cover，讓歌曲多了不同的味道，還常常會吸引到原唱來互動，非常有趣！

王仁甫

YouTube頻道：芹仁PlayWhat

愛妻形象深植人心的王仁甫，和季芹成為夫妻20年，不但開了一家宜蘭的民宿「PLAY」，更希望透過YouTube頻道帶大家感受各地不同的風情，讓粉絲藉此看到他們夫妻與親子間的相處互動，傳遞正能量。

該頻道提供大家各種旅遊玩法、吃法和景點，成為舒壓療癒必看頻道之一。最特別的是點閱最高的影片就落在去年疫情期間的直播24小時系列，王仁甫一家人跑到PLAY民宿，一人選一間房間，讓在疫情期間的大家透過螢幕感受那種放鬆的心情。

浩角翔起、顏永烈

YouTube頻道：鬧著玩娛樂

該頻道主要為顏永烈與《食尚玩家》老班底所成立，像是YouTube版的旅遊目錄，告訴大家哪裡好吃好玩。

疫情前甚至他們還接到汶萊、關島、墨爾本的邀約計畫，卻因為疫情爆發遺憾告吹，不過現在除了有老班底浩角翔起和顏永烈擔任主持外，更加入女主持Jessica、黃云歆、陳沐青和Jessie，吸引了更多觀眾收看。看著旅遊達人們帶大家走遍景點，甚至連私人秘境、在地黃昏市場也不放過，可以感受到他們製作的用心！

宥勝

YouTube頻道：宥勝去哪兒

想到冒險家宥勝，可是連真正的YouTuber都在追的超級YouTuber唷！不僅會開心放鬆跟大家分享生活點滴，和家人住在車上體驗「車居人生」等，都很有趣且熱血。

一年多前開始的「迷你屋計畫」，從0開始規劃建立起屬於自己家的迷你屋，看到原本的一片空地到新居落成，每個設計都非常講究，一步步實現自己的夢想，連知名YouTuber二伯、眾量級CROWD、藍亦明都曾表示是忠實觀眾呢！

羅時豐

YouTube頻道：羅時豐D.L 不務正YA

羅時豐可說是目前「少年爺」等級的YouTuber，用著國民姑丈的身分開著「巡羅車」到處與各行各業老闆訪談、拜訪各種知名餐廳品嚐美食，也會和在地民眾互動，獲得不少婆婆媽媽的歡心。

親切可愛的大牛哥總笑著說，發片沒什麼人聽，那不如來拍片～拍著拍著以老人幹話的方式殺出一條路來，從2019年5月開始創立頻道第一支影片至今，已經獲得55.5萬的訂閱數，果然薑還是老的辣啊！

KID林柏昇

YouTube頻道：野人七號部落、野人八號倉庫

Circus團體出身的KID，根本可以說是YouTube界的始祖，在當年YouTube還不盛行的時候，就已企劃出各種有趣的單元與節目，現在跨界電視圈和網路電視節目《木曜4超玩》的他，依然沒有忘記當初的熱情，開創YouTube頻道《野人七號部落》、《野人八號倉庫》發散屬於自己的魅力。

在頻道中常會與大家分享他的露營生活，與一群好友村民們的快樂互動，無論是上山下海或是日常分享，總能從他的影片中獲得一些熱血，學習如何從忙碌中享受生活！ 【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年01月12日至2022年01月11日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『男星轉戰YouTuber』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」