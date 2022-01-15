法國外長勒德里安歐盟14日在歐盟非正式外長會後表示，成員國批評中國對立陶宛的脅迫，稱法國將在擔任輪值主席國期間加速推動反脅迫措施；歐盟外交與安全政策高級代表博雷利也表示，歐盟成員國與立陶宛團結一致。對此，中國駐歐盟使團15日指出，立陶宛公然製造「一中一台」，嚴重破壞中立兩國關係政治基礎。中方堅決捍衛自身正當權益，沒有以經濟脅迫對待他國，也堅決反對任何形式的政治和外交脅迫。

歐盟27國外長14日在法國布勒斯特（Brest）舉行非正式會議，討論歐盟與中國關係。歐盟成員國在會上批評了中國對立陶宛的脅迫，法國外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）發表聲明，表示將以輪值主席國身分推動歐盟反脅迫措施。歐盟外交與安全政策高級代表博雷利也表示，歐盟成員國同立陶宛團結一致。

中國駐歐盟使團發言人回應，中方始終認為，中立關係出現的問題是雙邊範疇的問題。這一事件的是非曲直十分清楚。立陶宛執意允許以「台灣」名義在立設立「代表處」，公然製造「一中一台」，嚴重破壞中立兩國關係政治基礎，嚴重破壞中立雙方務實合作的氛圍。中方堅決捍衛自身正當權益，作出的反應合理合法且必要。我們沒有以經濟脅迫對待他國，也堅決反對任何形式的政治和外交脅迫。