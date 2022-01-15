據美國之音報導，丹麥外交大臣傑普·科弗德當地時間周五(14日)說，由於東道國的人權問題，丹麥將不派遣外交代表團出席在北京舉行的冬季奧運會。同一天稍早，另一個歐洲國家荷蘭也宣布，將不派外交代表團出席北京冬奧會，但理由是新冠疫情。

「我們丹麥這方對中國人權狀況非常關切，這不是什麼秘密，」科弗德說。「政府已決定我們將不出席在中國的冬奧會。」

在丹麥做出這項決定之前，歐盟國家本星期在法國布雷斯特舉行的會議上未能就這一立場達成共識。

荷蘭外交部發言人星期五早些時候表示，由於新冠疫情的限制措施，荷蘭將不派官方代表團出席北京冬奧會。

荷蘭外交部發言人弗里茨·肯普曼對路透社說：「由於中國執行的COVID-19措施，與東道國進行雙邊接觸並且以有意義的方式討論荷蘭極為關切的東道國人權狀況的機會只會是有限的。」

美國政府去年12月正式宣布，鑒於發生在新疆的種族滅絕和中國其他侵犯人權的行為，美國不派外交或官方代表團出席北京冬奧會。

澳洲、英國、加拿大和日本都不參加此次冬奧，運動員不受影響。

中國否認侵犯人權並指責外交抵制北京冬奧會是「政治作秀」和「政治挑釁」。