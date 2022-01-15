兩年沒有登上大聯盟之後，「牛奶哥」卡布瑞拉（Melky Cabrera）15日正式宣布從球員生涯退役。這位在大聯盟奮戰將近15年的多明尼加好手，仍以早年在紐約洋基時期（2005-09）最為知名，當時他與台灣投手王建民是隊友，2009年拿下世界大賽冠軍，這亦是洋基近年最後一次奪冠。

卡布瑞拉2001年被洋基簽下，當時他17歲，2005年首度登上大聯盟，隔年因為松井秀喜受傷，卡布瑞拉獲得提拔，他是左右開弓的打者，可以守備3個外野位置，繳出優秀的0.280打擊率站穩大聯盟。遊騎兵甚至想拿自家的終結者來交換卡布瑞拉，洋基拒絕。

2008年球季卡布瑞拉狀態下滑，又捲入打架事件，被降為第4號外野手。隔年洋基差點將他賣給釀酒人，他在爭搶先發中外野位置時輸給賈登納（Brett Gardner），但開季不久在14局延長賽擊出再見安打，重獲教練信任而搶回先發寶座。

2009年奪冠之後，卡布瑞拉被賣給勇士，歷經皇家、巨人、藍鳥、白襪、印地安人、海盜等多支球隊，幾乎每一兩年就轉隊一次。2012年卡布瑞拉在巨人隊繳出生涯最佳0.346打擊率，首度入選全明星賽，該屆國聯8-0痛宰美聯，他開轟獲選明星賽MVP。諷刺的是卡布瑞拉該年8月被驗出使用禁藥，遭禁賽50場，結果巨人拿下世界大賽冠軍，他沒得打但也有收到冠軍戒指。

2020年，大都會短暫簽約卡布瑞拉，但沒上大聯盟就被釋出，他回到家鄉多明尼加打職棒，最終決定退休，他今年37歲。