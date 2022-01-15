又是年末尾牙聚餐時節，吃下太多重油、重鹽的美食，容易造成高血壓、高血糖、高血脂控制不良。義大醫院家庭暨社區醫學部預防醫學科主任洪暐傑醫師表示，年末聚餐料理大多是精緻飲食，常有高油、高糖、高鹽成份，享受佳餚的同時很容易攝取多餘熱量。

●互相夾菜倒酒撿菜尾 當心血壓血糖「步步高升」

洪暐傑醫師表示，台灣文化在聚餐場合會互相夾菜、倒酒，也常搭配含糖飲料。聚會完後更有不少人習慣「撿菜尾」，將剩餘食物打包回家。這些年末聚餐常見狀況，都可能導致飲食攝取過量，促使血壓、血糖升高，本身有三高問題或慢性病應盡量避免。

(圖/潮健康提供)

洪暐傑醫師表示，尾牙、過年期間，糖尿病族群更注意熱量管控，尤其避免高升糖指數的食物。食物的升糖指數愈高，血糖上升的程度會跟著增加。包括精緻澱粉如白米飯、鮮奶油、蛋糕等食物應少吃，含糖飲料、甜份過高的水果類也建議適量即止。

●年節料理易讓膽固醇破表 高血壓少吃2種肉類

至於膽固醇過高的族群，洪暐傑醫師題醒，尾牙、年菜中有5種聚餐常見的料理桌菜應少碰為妙：

1. 動物內臟。

2. 海鮮類，除了魚類以外，過年常見的「烏魚子」也屬於膽固醇過量的食物。

3. 油炸物。

4. 含餡食物，如蘿蔔絲餅、紅豆餅等點心，三酸甘油脂偏高。

5. 勾芡料理，如羹類，如佛跳牆。

高血壓族群則要注意「鈉離子」的攝取量，洪暐傑醫師提醒，高血壓的人要注意餐桌上的高鹽分食物，如臘肉、香腸等醃漬食物。此外，酒精對血壓的影響易被忽略，喝酒後容易導致血壓飆升。高血壓患者建議及早戒酒，以幫助改善血壓健康。

(圖/潮健康提供)

●不規律用藥加大魚大肉 當心三高反彈傷健康

年末聚餐、宴會活動多，洪暐傑醫師提醒，平時有三高或是糖尿病，務必隨身攜帶藥物，並根據醫師處方規律用藥。「疾病不會跟著年末一起放假！」提醒民眾，過年時該服用的藥依舊要吃，該做的三高控制也要維持，並注意適當運動。

洪暐傑醫師表示，不少民眾在年末春節希望「放鬆一下」，因此停藥、斷藥幾天，以為對身體沒有大礙。事實上，不規律的用藥加上年末聚餐大魚大肉，可能導致原先控制好的血壓、血糖、血脂問題又再次反彈，甚至引起急性症狀。提醒民眾，尾牙春節期間除了規律用藥、適當飲食控制之外，年後也應定期回診檢測，確認血壓、血糖、血脂是否出現異常。