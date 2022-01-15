擁有百萬粉絲的網紅兼coser大陸正妹「狗頭蘿莉」，去年遭分手男友報復，將她的性愛影片外流，導致形象一夕間跌落谷底，還因此被直播平台求償600萬人民幣（約2648萬台幣），對此，她表示這筆錢「只能用身體還」，更揭露從小被父親猥褻的不堪過往，希望網友不要加油添醋捏造事實。

狗頭蘿莉近日在抖音公布不堪過往，她表示小學三年級在母親知情下，開始遭父親猥褻，高中畢業離家出走後，為了賺取學費在電子工廠上夜班，沒想到卻被組長性侵，大一、大二有個網戀對象每個月付300元人民幣包養她，還幫忙支付學費，大三開始直播工作，卻簽給一位無良經紀人還被賣給「虎牙工會」，沒想到該工會又以營運不當為由，拒發3個月薪水，還將她的直播帳號沒收，只好轉戰抖音平台尋求發展。

狗頭蘿莉揭露被父親猥褻的不堪過往。（狗頭蘿莉抖音）

她表示抖音直播過程與某人網戀，沒想到對方不滿她網路總發布大尺度照片，更在分手後無縫接軌有了新對象，便將她的性愛影片及未打碼身材照外流，藉此做為報復，雖然對方因此入獄服刑8個月，自己也遭虎牙工會起訴違約，得賠償600萬人民幣，讓她絕望表示：「我唯一能還的可能就是利用身體去還債」，但後來強調自己也是受害者，不應該作出這種決定。

狗頭蘿莉遭網友後製露點照。(微博)

她去年出席上海動漫展時，為了搏版面不惜真空上陣，還當眾走光露點，露點照因此在網路瘋傳，對此，她氣炸表示是遭人惡意P圖，除了坦言想報警處理之外，更在微博PO出她當天穿著影片，呼籲粉絲：「我今天穿的是這樣的，所以有些奇怪的東西不要信。」