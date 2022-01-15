大陸流量女神楊冪身材性感、臉蛋聲音甜美，每每出席頒獎典禮，穿搭立刻會上熱搜話題，昨(14日)網上流傳一支她為內衣品牌代言的廣告短片，可見她黑色蕾絲馬甲內衣上身，招牌傲人上圍一覽無遺，加上水蛇纖腰、雪白皮膚，引來網友回應：「我的媽呀這是我不花錢能看的嗎」、「老婆好美啊啊啊」。

楊冪2014年和劉愷威奉女成婚，2018年黯然宣布離婚，近年她雖然常與魏大勛傳出分分合合緋聞，但本人始終未開口證實，男方也只承認兩人是好朋友。而楊冪離婚後，女兒小糯米交由劉愷威家照顧，去年中秋節，楊冪無緣公公劉丹受訪，透露因楊冪和劉愷威工作都忙，中秋節確定無法和女兒一起過節，小糯米則和奶奶一起過了中秋，劉丹也鬆口，因為疫情的緣故，楊冪已經好一陣子沒到香港。

楊冪代言內衣短片瘋傳。（圖／翻攝自秒拍）

楊冪恢復單身後，身價有增無減，先前受訪時被問到是否在人生中仍期待愛情發生？她表示：「期待，天天都期待」，但吐槽自己並沒努力追求愛情，一切隨緣，不想因為過分追求就讓美好的東西變調，並強調：「愛情沒有想像中那麼重要，只是你人生諸多體驗中的一種而已」。

可說已經是大陸戲劇圈的一姐的楊冪，私下生活還是相當突樸實節省，昨網上瘋傳一支她代言的廣告片，大長腿、小蠻腰、堅挺雙峰，讓網友一看就暴動，而先前網上流傳她帶朋友到自己代言的內衣店血拚，目擊人透露她不僅是自己花錢購買，且當時店內還正在進行4折大拍賣，趁便宜入手新內衣的舉動，引來網友大讚楊冪的親民。