2022年首波旗艦機登陸台灣，vivo昨（14日）就率先在春節前發表全新手機，搶一波發完年終後的購買潮，此次推出了主打醫美級自拍旗艦機V23 5G系列，不必再另外下載美顏APP，即能透過內建的獨創AI演算法去提升人像細節及美顏；凡於全台體驗店購買vivo V23 5G系列，即享最高近1萬4000元好禮，而vivo也與知名插畫家「不二馬大叔」超人氣作品「我不是胖虎」合作，2月28日前於全通路購買vivo指定機型並至官網登錄，即抽Gogoro、BALMUDA The Pure空氣清淨機、BALMUDA The Toaster、蒸氣烤麵包機、「我不是胖虎」後背包等近500個、價值高達百萬好禮。

vivo V23 5G系列搭載獨家雙色溫四柔光燈，更能調整色溫以便在不同低光源環境下拍攝。（vivo提供）

vivo V23 5G系列共推出V23 5G和V23e 5G兩款新機，前者搭載全台首款5000萬畫素前置廣角雙鏡頭，搭配獨家JNV感光元件和ISOCELL 3.0像素隔離技術，而V23e 5G則搭載4400萬超高畫素自拍鏡頭，結合前後AF自動對焦技術，兩款皆主打具備獨創AI演算法學習人臉特徵，不僅可提升人臉細節，更內建自然美顏功能以達醫美級美顏效果，還有各式濾鏡讓素顏也能加上不同妝感，而且更獨家搭載雙色溫四柔光燈，升級為各兩顆冷、暖光燈，更能調整色溫以便在不同低光源環境下拍攝，不再需要美肌APP與補光燈，隨時拍出滿意網美照就靠V23。