萬元有找的手機可是主攻小資、學生族的市場，而向來主打CP值的realme也搶在年前推出了6000元有找，性能卻完全能滿足主要族群對手遊、追劇等需求的新機realme 9i，主打全台首款搭載高通最新驍龍680 4G處理器機款，更具備同價位最快33W Dart閃充技術，定價5990元以外，17日起更陸續於遠傳電信獨家販售，搭配指定資費，手機最低只要0元入手。

realme 9i將於17日起陸續於遠傳電信獨家販售，搭配指定資費，手機最低只要0元。（realme提供）

realme 9i此次搭載的高通驍龍680 4G處理器，效能表現提升46%以外，還能顯著降低62%功耗，再搭配強大ARM Cortex-A73和Cortex-A53 CPU，CPU效能提升25%、GPU效能提升10%，最高時脈可達2.4GHz，還能透過內建的DRE記憶體擴展技術，將6GB的RAM向上拓展至11GB，打手遊時不再怕網絡不穩，而且更擁有5000mAh大容量電池、33W Dart閃充，5990元定價可是小資、學生族的入手之選。