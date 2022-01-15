針對13日大陸CBA廣東與遼寧比賽爆發嚴重肢體衝突，威姆斯跟韓德君相互揮拳遭驅逐出場，威姆斯賽後更被遼寧球迷圍住巴士且用不當字眼痛罵，也讓林書豪感同身受，在自己微博上面替威姆斯發聲，期望外界要給外籍球員應有尊嚴與嚴重，更請球迷必須謹言慎行。

以下是林書豪微博留言，「我很喜歡在CBA打球，我也很熱愛這裡的球迷。但是當我看到昨天晚上個別球迷對威姆斯罵的話，我真的感觸很深。我親身體會過在一個我被看作是“外國人”的地方，被叫“中國佬”是什麼樣的感受。並且老實說，當你周圍的人都和你長的不一樣的時候，這也是很讓人恐懼的。威姆斯受到的辱駡真的讓人感到很不受尊重，那個詞帶了太多我用文字不能表達的傷害、不公平和仇恨。

但是我希望我們都要記住，作為一個個體，我們要注意自己所說的話。因為我們說的每一句話都承載了它的意義，並且會有很大的力量和影響。要謹言慎行！

作為運動員和公眾人物，人們有時候會忘記我們也是普通人。籃球就是籃球，比賽就是比賽，但是最重要的是我們要給別人尊嚴和尊重。因為如果我們贏了球，但是我們不用愛和尊重去對待別人，這真的叫贏嗎？」