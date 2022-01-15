國內醫材大廠泰博(4736)表示，近期全球因COVID-19變異株Omicron導致全球確診人數激增，國內外對抗原快篩試劑需求大量增加，已彈性調整產能及人力配置，因應急單需求。

泰博指出，經國內外醫療機構回饋的臨床資訊顯示，泰博抗原快篩試劑對Omicron變異病毒檢測能力上，仍能保持與檢測其他COVID-19變異病毒相同的高度品質及精準度。主要原因是全自動化生產的快篩品質可維持高度一致。且Omicron變異病毒的突變部位在棘狀蛋白上，而泰博科技的抗原快篩檢測核心技術不受棘狀蛋白變異部位的影響。

泰博科技是台灣最大的COVID-19抗原快篩試劑製造商，每月單班試劑產能可達400萬劑，足以供應國內需求無虞。目前在台灣境內各級醫療院所及各公家機構的標案市場佔有率約為六成五，其中包括各級地方政府、台北榮總、衛福部部立基隆醫院、部立桃園醫院、部立嘉義醫院、外交部、法務部及國防部所轄等單位。在一般藥局及超商連鎖通路則佔有率超過七成，預估2022年在抗原快篩試劑的營收佔比將持續高速成長。