美國銀行在近期報告中直指，半導體為全球經濟的「新石油」，全球半導體產業持續砸重金加碼投資，IC設計儘管被稱為無晶圓廠模式公司(Fabless Semiconductor Company)，感覺在廠房等資本、折舊攤提上支出相對「賺到」，但聯發科(2454)卻是大聲喊冤，認為IC設計是所謂的「虛擬工廠」，在研發得資本支出上年年砸重金，今年預估會在成長10~20%。

半導體求才若渴，據悉，今年台積電將徵才達8000人，聯發科今年全球也預計徵才約2000人，合計兩大半導體指標廠合計徵才上看萬人，目前聯發科員工數約19300人，其中台灣佔13000~14000人，印度也是聯發科重點徵才的市場之一，目前聯發科在印度有工程師達1000人，目前因疫情反覆，處於居家辦公(Work From Home)中，歐美市場則以架構性人才為主。在薪資結構上，聯發科同樣相當自豪，其在底薪加上分紅也都是領先業界，要得就是吸引優秀人才進駐。

台積電(2330)今年資本支出金額將擴到400~440億美元規模，聯發科是台積電前三大客戶，去年在台灣採購金額超過1000億元，研發支出也高達1000億元，聯發科相信產業的決戰取決於實力和技術，而關鍵就是要砸錢。IC設計對於研發的投入非常重視，聯發科也將其比喻為「虛擬工廠」，研發更是資本支出的重中之重，好比去年初丟了1000億下去、年底用完，新的年度又要重新開始，當然，其中可以學到經驗。聯發科去年研發資金高達1000億元，今年還會再成長10~20%。