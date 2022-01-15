不少公司都是選在年前發放年終獎金，但一名女網友透露，昨（14日）公司無預警宣布，年終延後到2月25日才發放，比其他公司晚了整整1個多月，讓她有點擔心，不少網友猜測，可能是公司財務出狀況，生不出年終，紛紛勸她快逃。

一名女網友在PTT八卦板發文表示，昨天公司無預警宣佈，今年年終延後到2月25日發放，也沒有說明原因，讓她相當緊張。她透露，以往公司都是年前發放年終，不料今年決定延後發放，甚至比其他公司晚了整整1個多月，擔心詢問「有公司也是這樣嗎」。

對此，不少網友猜測，可能是公司財務出狀況，生不出年終才決定延後發放，「公司可能經營有問題，快逃」、「小心年後公司就不見了」、「看這情況，接下來就換月薪延後囉」、「拖時間的通常營運都有問題，建議可以先打開求職網站多看幾間」。

也有網友認為，可能是公司擔心員工領完年終就跳槽，才決定延後發放，「我有遇過年終分3次的」、「前公司薪水大年初一才發，給你參考」、「很多公司都搞這套啦，怕你領完就跑，所以只能先領一半」。