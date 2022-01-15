新竹科學園區台積電12廠P8在14日傍晚5時許發生一起爆炸意外，一名37歲台積電陳姓外包商，下班準備騎乘機車時發現機車前方置物箱有一包不明物體，拿起查看時突然發生爆炸，爆炸造成右手小指炸斷、右胸與右腰受傷，警方調查後發現，爆裂物研判是人為製造的「電池炸彈」，威力不大，但警告意味濃厚，目前正全力清查傷者交友及生活狀況偵辦中。

一名男子下班準備騎機車，發現置物櫃被放不明物，拿起查看後該物品竟爆炸，炸傷該名男子。（民眾提供／邱立雅竹市傳真）

警方鑑識後發現，現場遺留有乾電池碎片，因陳姓外包商表示放置在置物箱的黑色塑膠袋裝的小包裹並非他自己所有，才剛一拿起來察看就發生爆炸。

該起爆炸事件發生在台積電新建工程機車停車場，陳男當天傍晚下班準備回家時，發現置物箱遭人放入不明包裹，待陳男拿起查看時，該不明物體瞬間爆炸，造成陳男身體灼傷與撕裂傷，消防人員趕抵現場時，陳男已包紮完畢，檢傷發現陳男右手小指末段疑似遭炸斷。

竹科保二警方獲報後趕抵現場，緊急封鎖採證，調查發現該不明包裹內含乾電池，現場也遺留乾電池殘骸，警方懷疑該包裹是人為製造爆裂物，陳男向警消表示上方的毛巾是自己的，但底下的包裹並不知道是誰的，目前警方已全力調查偵辦，以釐清案情。