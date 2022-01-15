民進黨屏東縣長初選白熱化，表態角逐初選的綠委莊瑞雄，日前暗指黨籍立委周春米與國民黨地方派系勾結，是與魔鬼共舞，遭地方基層強烈反彈後，莊則回應，該道歉的是國民黨主席朱立倫，以及利用國民黨地方勢力進入民進黨初選的人。對此，東華大學教授施正鋒認為，莊氣急敗壞、口出惡言，應該是仗恃國王的人馬。

施正鋒今（15日）在臉書發文表示，年底將舉行九合一地方選舉，由於縣市長是總統大選的大樁腳，不僅反映政黨在地方厚植政治實力的展現，也是黨內派系擴展政治勢力的指標，有志者無不摩拳擦掌。周春米日前宣布投入屏東縣長初選，縣長潘孟安站台喊話接棒，有意參選的莊瑞雄相當不滿，撻伐「指定接班人不是屏東的傳統，與地方派系勾結更是屏東民主之恥」。

施正鋒稱，周春米法官出身、轉任律師，父親是國民黨籍的前縣議員，本身則與潘孟安擔任立委時就有互動，兩人在黨內屬新潮流、也算行政院長蘇貞昌的人，另一位有意參選的立委鍾佳濱同隸新系，當然是給予祝福。競爭對手莊瑞雄過去是駐日代表謝長廷福利國的人馬、現歸英系，莊火力全開，高呼「拒絕與魔鬼共舞」，還要國民黨主席朱立倫為「引清兵入關」道歉，聽來相當錯愕。

對於莊瑞雄的言論，施正鋒認為，莊氣急敗壞、口出惡言，應該是仗恃國王的人馬，至若飛象過河、隔牆打牛，要求朱立倫出面道歉，語無倫次。

針對2022選戰布局，施正鋒認為，民進黨日前全力輔選林靜儀補選台中第二選區立委，過程粗暴、幾近抄家滅族，殺雞儆猴的意圖甚明，民進黨立委陳亭妃建議趁勢瓦解並吸納地方派系，國民黨各地山頭人人自危。國民黨先前四大公投全盤皆墨，除了黨中央指揮不當，地方諸侯也因為考量選區特殊條件低調處理，按兵不動觀望，除了說好漢不吃眼前虧，也是在等待全國大局底定再來決定去向。