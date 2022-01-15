警方查扣校園慣竊陳嫌作案用螺絲起子、手電筒及犯罪所得8000餘元，警詢後移請歸案，有效維護校園安全。（民眾提供／盧金足台中傳真）

遭到5個院檢通緝的46歲陳姓犯嫌，最遠曾追緝到台東，13日晚上將躲藏高雄市三民區的陳嫌查緝到案並移送歸案。（民眾提供／盧金足台中傳真）

警方查扣校園慣竊陳嫌作案用螺絲起子、手電筒及犯罪所得8000餘元，警詢後移請歸案，有效維護校園安全。（民眾提供／盧金足台中傳真）

專偷大學校園 竊遭5院檢通緝 栽在中市警手裡

在台中市犯案者，追到天涯海角也不放過！台中市多所大專院校紛傳出遭竊賊入侵偷竊，成為校園維安頭痛人物，台中市警察局第六分局鎖定連續偷竊各大專院校，遭到5個院檢通緝的46歲陳姓犯嫌，最遠曾追緝到台東，13日晚上將躲藏高雄市三民區的陳嫌查緝到案並移送歸案。

台中市多所大學校園內傳出竊案，市長盧秀燕年常重視，不容校園安全出現漏洞，台中市警察局第六分局分局長蔡元戎組成「治安風水師團」前往轄區大學協助提升校園安全。

偵查隊副隊長施明志表示，警方擴大調閱監視器下，發現陳姓慣竊涉嫌重大，入侵校園時穿著套頭衣服，企圖阻擋被監視器拍到，還是被校園電子城牆監視器全都「錄」，更遭彰化、嘉義、台南地檢署及新竹、高雄地方法院等5院檢發布竊盜通緝中。

警第六分局報請台中地檢署殷股檢察官指揮偵辦，與警察局刑事警察大隊肅竊組組成專案小組，一路追查陳嫌行蹤，最遠曾追緝到台東，在鍥而不捨精神下，13日晚上8時40分，在高雄市三民區將陳嫌查緝到案。

警方當場查扣作案用衣服、鞋子、悠遊卡、行動電話、螺絲起子5把、手電筒2支及犯罪所得8000餘元，警詢後移請歸案，有效維護校園安全。

市府強化校園安全，蔡元戎強調，維護校園安全是全民共識，警方高度重視，經專業治安風水師、校園安全座談，讓校園降低治安死角，提升防衛能力，透過積極偵查作為，對於在校園犯案者絕對查緝到案嚴懲，宣誓警方守護校園的決心，全面守護校園安全。