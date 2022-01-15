據「日本放送協會」(NHK)報導，日本東京大學15日舉行大學入學考試，卻傳出1名年僅17歲的男子在本鄉校區的試場外，持刀亂刺並造成3人受傷；其中，1人疑似受重傷。目前警方已逮捕行兇少年，正展開訊問之中。
位於文京區的東京大學於當地時間8時左右(台灣時間同日7時)，接獲「有考生被砍傷」的通知。警方表示，受傷的人包括2名前來考試的學生(1男1女)，以及1名70多歲的男子，目前都已送往醫院治療。3人都意識清楚，僅男高中生傷勢嚴重。
持刀亂砍的兇手為17歲少年，當場遭警方逮捕。警方指出，兇案發生在考試開始之前，初步朝謀殺未遂進行偵辦。至於東京大學則表示，仍不清楚具體細節，正派員調查之中。
NHK指出，當時約3700人在東京大學本鄉校區準備參加大學入學普通考試，考試依舊於當地時間9時30分舉行。1名東大一年級生則表示，「我看到救護車駛過，我很想知道發生甚麼事。在人生重大時刻發生這種事，應該沒人能接受」。
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