LED封裝大廠億光（2393）去年在光耦合器、不可見光等需求暢旺帶動，去年獲利挑戰近7年新高，EPS估逾4.5元。展望今年，隨著Mini LED背光應用擴大，以及不可見光等產品需求續強。公司力拚今年業績持續成長。

億光去年在紅外線、光耦合器、不可見光，以及Mini LED相關封裝元件/模組等各主力產品需求強勁推升，2021年全年營收250.28億元、年增15.86%，並創下自2018年以來近4年新高。

億光2021年前三季營收192.64億元；毛利率27.33%、年增近2個百分點；前三季歸屬母公司淨利16.76億元，年增約83.2%，每股盈餘3.78元。法人預估，2021年全年每股盈餘在4.6-4.8元、為近7年新高。公司近年來股利都以現金為主，高股息殖利率亦可期待。

展望今年，億光看好Mini LED背光應用擴大，以及車用、不可見光相關產品需求依然強勁。

億光不可見光產品去年營收比重突破35%，由於少量多樣客製化且搭配IC封裝製造，技術門檻較高，對於毛利率及獲利有正面助益。此外，車用產品去年佔營收比重約近8%，主要是車用照明為多，目前億光是全球前10大車燈光源供應商之一並已取得多家國際車廠認證，預估今年將保持兩位數成長。

展望2022年全年，法人看好億光今年營收有機會保持兩位數成長，主要動能來自Mini LED背光、車用、光耦合器/不可見光相關產品需求。公司也正與多家客戶就VR/AR/元宇宙全新應用，展開相關紅外線LED產品設計，預計將於2022年小量出貨。