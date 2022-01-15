外資近5個交易日在台股大買元大台灣50反1(00632R)，而賣超的前10大名單，也看到了元大台灣50(0050)和元大高股息(0056)；顯示外資運用反向ETF左手賺指數的跌點，右手將漲多的2檔台股「國民基金」殺出，「右手殺、左手賺」套利不手軟。

雖然外資近一周大買元大台灣50反1(00632R)，但該ETF周線收黑小跌0.07%，所以下周仍要留意外資在現貨的操作。至於元大台灣50(0050)周線收紅，上漲2.5%；元大高股息(0056)周線收黑小跌0.02%。

安聯投信台股團隊表示，台股受到重要法說釋出半導體產業展望而激勵，但更多關注在美國聯準會偏鷹派以及1月底聯準會可能釋出的訊號與政策步調，由於加快升息可能對企業營運成本的實際影響仍待觀察，而變種疫情的發展也需要留意。

從基本面來看，安聯投信台股團隊表示，從重要法說釋出的訊息來看，半導體長期需求有望受惠於結構提升、以及來自5G和HPC相關應用產品的大趨勢。許多終端產品譬如車用電子、伺服器和聯網及智慧型手機等的半導體含量有望提升。隨著科技在人們生活中變得更普遍和不可或缺，以及數位轉型加速推動下，半導體產業的長期價值有望在供應鏈中持續提升。

展望後市，短期內，台股仍有望受惠於半導體等科技展望等基本面的支撐，加上近期台股已回檔整理一段時日，都有助於台股後市。不過時序上接近農曆年假期，接下來又面臨未來聯準會政策態度的調整、以及可能對產業營運的實際影響，以及疫情的發展，都增添未來市場變數。布局上，安聯投信建議，回到投資主軸，面對市場對於量化寬鬆退場提前與利率走高的擔憂再起，投資上仍宜採主動式管理，並聚焦2022年展望明確的成長股，選股不選市，關注產業包含ABF載板、矽晶圓、晶圓代工、高速傳輸趨勢及汽車電子等。