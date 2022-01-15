去年因疫情影響，不少公司的營運因此受到衝擊，今年尾牙餐會甚至年終獎金，都成為外界矚目焦點，昨(14日)有網友在PTT八卦版以「[問卦] 科技公司招待人員太辣了吧」為題，透露收到朋友傳來科技公司的餐會照片，門口請了4大肉色高衩辣妹接待客人，引來網友欽羨：「現在科技公司福利都那麼好嗎？」

昨有網友發文說：「剛朋友傳給我一張科技公司的餐會照，嚇到肥宅我差點噴飯，現在科技公司福利都那麼好嗎？還是大股東來，門面不能輸？真的太辣了啦，不知道大家尾牙餐會，是否也是這等級的，嘻嘻」，而照片中可見在某餐廳大門除了放上酒精溫度機、座位表外，更請來4名正妹穿著銀色低胸高衩禮服，配上肉色絲襪，翹臀和事業線半球看了讓人臉紅。

彤彤子（左）、DJ Candice疑似是參加科技公司餐會的招待人員。（圖／翻攝自aki425425、djcandice63 IG）

見此，其他網友回應：「聽說現在科技業超缺」、「我公司尾牙請的model怎麼沒這樣穿」、「我們公司曾經找過這種的，都是外包」、「不說別的，短髮的身材很好」，還有網友找到其中一位辣妹的真實身分，似乎是DJ心恩，她則在IG限時動態大方承認：「收到太多私訊問，是不是我？對啦是我，網友真的很厲害，戴口罩也能認得出來。」

網友發文找出4名招待人員IG。（圖／翻攝自 PTT）

稍早，還有人進一步找到4位辣妹的身分，是心恩、小潔、DJ Candice、彤彤子，引發熱烈討論，而對此，據《TVBS新聞網》報導，求證日月光公司是否為該公司的聚餐活動，對方表示：「這是活動公司的安排，細節事前沒溝通清楚」。