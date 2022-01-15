2022年地方選舉將於11月26日投票，國民黨智庫副執行長黃心華今天宣布投入大新店區的新北市議員黨內初選，承繼智庫老搭檔、已故新北市議員唐慧琳遺願，並以「洪秀柱子弟兵」對外宣傳。由於該選區參選爆炸，新北市副發言人蔡畹鎣擬以「侯家軍」之姿投入該區選戰，黃心華提醒，此舉恐有違民主政治的基本原則，呼籲市府三思。

2022年地方選舉將於11月26日投票，國民黨智庫副執行長黃心華今天宣布投入大新店區的新北市議員黨內初選，承繼智庫老搭檔、已故新北市議員唐慧琳遺願，並以「洪秀柱子弟兵」對外宣傳。（黃心華提供）

新北市大新店區市被視為藍營票倉，國民黨競爭激烈，本屆原有劉哲彰、陳儀君及唐慧琳3席，在唐病逝後，新人紛紛搶進，爭取提名。據悉，國民黨智庫副執行長黃心華已低調籌備1個多月，並積極進行多方布局，除在臉書宣布投入大新店區的新北市議員黨內初選，競選辦公室也將在明天正式開張。

2022年地方選舉將於11月26日投票，國民黨智庫副執行長黃心華今天宣布投入大新店區的新北市議員黨內初選，承繼智庫老搭檔、已故新北市議員唐慧琳遺願，並以「洪秀柱子弟兵」對外宣傳。（黃心華提供）

黃心華表示，因為過去和唐慧琳同為國民黨智庫的永續發展組同事，和唐慧琳在日常工作上經常相互支援，特別是能源議題的切磋上，曾有緊密的協同作戰經驗，因此希望能透過這次的參選，讓唐慧琳未完成的政見，能夠延續及實現。

黃心華畢業於國立中央大學土木工程博士學位，以及獲得英國皇家物流學會的物流營運經理國際認證，曾於嘉義稻江管理學院擔任教職，該段期間亦協助國民黨智庫成立雲嘉地方發展研究中心並擔任首屆執行長，負責聯繫雲嘉南地區的學者並彙整相關策略建言，目前擔任國民黨智庫副執行長。

黃心華在智庫服務期間，也歷任策略研究組副召集人、數據中心副召集人、智庫發言人等職，並且也兼任國民黨副發言人、新北市黨部義務副主委等職。此外，他也曾擔任連勝文台北市長競選總部的政策組副組長、以及郝龍斌競選基隆立委的政見規劃組主任，具有輔選經驗。

黃心華表示，從他進入智庫服務之後，共歷經連戰、朱立倫、洪秀柱、吳敦義、江啟臣、朱立倫等6任董事長，每一位董事長都對智庫的同仁有特別的栽培之情。

黃心華指出，特別是在洪秀柱任內，黨內年輕世代被大幅拔擢，他也是在柱姐任內，升遷成為當時智庫唯一的正研究員，因此日前他拜會柱姐時，柱姐也同意其以「洪秀柱子弟兵」對外宣傳，柱姐也特別勉勵黨內的年輕世代，應該要發揮經驗和專長，多多為中華民國的生存發展和國民黨的未來多盡一份心力。

在吳敦義主席時代，黃心華被延攬擔任國民黨副發言人，強化與媒體互動的歷練，甚至因為在中央黨部主持記者會批判時政，有了第一次被對手陣營提告的經驗。後續在江啟臣主席時期，黃心華則進一步升任智庫副執行長，這也是首次由智庫內部人員升遷擔任副執行長。去年朱立倫上任後，繼續延攬黃心華擔任副執行長，顯示朱立倫對於黨內新世代的栽培也有其規劃佈局。

黃心華說，他期待自己能有機會為新店地區的民眾服務，發揮他的土木工程專業，幫助大新店地區提升交通通勤安全，包括坡地社區聯外道路的風險議題、通勤橋梁結構老化議題、以及極端氣候下的都市防災等課題。

至於新北市副發言人蔡畹鎣擬以「侯家軍」之姿投入大新店區議員選戰，黃心華說，既然是黨內初選，就應該審視候選人過去對黨務發展的實質貢獻，同時要看每一位參與初選者，過去是否有為黨站到第一線辯護、是否有在媒體上為黨發聲？這樣才能凸顯黨內初選的真實意義。

黃心華提醒，民眾投票選出市議員，兩個主要意義，一是為民服務，二是合理地監督市政。因此若由行政機關自己推派代表參選市議員，將來恐怕無法理直氣壯、勇敢地督促市政府為地方興利除弊，如此布局更有違民主政治的基本原則。對照蔡英文總統破壞民主、濫權自大現況，新北市長侯友宜肩負眾望，懇請侯市府在行政與監督的分際上，宜再三思。