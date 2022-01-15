行政院長蘇貞昌上任滿3年，成為總統民選後任期最長的行政院長。若要點評蘇貞昌就職滿三周年的記憶，國民黨立委賴士葆直言，立刻浮現有一次與他在質詢台上互相拍桌對罵的親身經歷，也目睹他對女性立委言語辱罵，至今沒有一句道歉。他並指出，蘇貞昌任內的特別預算上兆是破歷史紀錄的、豢養網軍、在四大公投案時公然說謊。賴士葆更稱「難怪台灣好不了」。

賴士葆昨（14）日在臉書表示，蘇貞昌在立法院，面對監督行政院的立委都如此跋扈兇悍，可想而知，行政體系的官員面對他的強勢鴨霸領導風格，都震懾於他的官威，行政院上下都瀰漫著「亮點給院長」的組織文化，大小官員盡心盡力做事，把榮耀和光環歸給行政院長的馬屁文化。

而在蘇貞昌任內，賴士葆說，特別預算上兆是破歷史紀錄的，幾乎都來自舉債，花了納稅人這麼多錢如果把事情做對做好，還情有可原，但是他任內因為疫情破口死了8百多人，太魯閣車禍死傷等都是空前的紀錄，但他和閣員沒有人為這樣的不幸事件負起政治責任，只圖戀棧官位，不為重大政策失誤下台。

賴士葆也提到，蘇貞昌治國很大的部分倚重用納稅人的錢豢養網軍側翼替他擦脂抹粉帶風向，同時也攻擊、屏蔽所有在野黨批評的言論，這就是為何蘇貞昌素來疾言厲色痛斥官員，看似嚴厲卻不能沒有丁怡銘常相左右輔佐，丁怡銘都辭職下台了，還回聘當有給職顧問，就是這個道理，沒有網軍，他就不知道如何治國了。這也是為什麼檢調對於林秉樞牽扯的網軍金流不敢查、不敢動，只看到檢調只追殺藍營人士的雙重標準。

在四大公投選舉、中二補選案、罷昶案，賴士葆說，看到蘇貞昌為了選舉公然說謊，製造假訊息，濫用行政資源，違反行政中立等不法行為。此外，員警整天對民眾約談，但是蘇貞昌被檢舉違反社維法，警方不敢約談，蘇貞昌目睹放任員警包庇他，不敢樹立典範要求員警依法行政秉公處理。打壓在野人士毫不手軟，台灣社會民心純樸，想試圖找出蘇貞昌有什麼值得尊敬或是肯定之處卻是很難。