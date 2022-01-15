疫情嚴峻更見人性 桃園社團寒冬發送弱勢物資 10:242022/01/15 中時 楊宗灝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨桃園市議員參選人吳家靖15日一早募集愛心物資，幫助弱勢族群戰勝疫情過好年。(楊宗灝攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園疫情持續嚴峻，對於急需物資過年的弱勢族群來說，社會力量的協助更顯重要。國民黨桃園市議員參選人、桃園警分局武陵派出所警友會站長吳家靖15日一早號召社會團體，在桃園區公所前發放愛心物資，希望幫助弱勢族群度過疫情過好年。 吳家靖說，桃園疫情持續延燒，對於弱勢族群來說，除了防疫工作之外，日常的生活照顧也很重要，這次特別結合各社團力量，募齊各種民生物資，讓社會的資源能夠協助弱勢民眾維持生活所需，進而戰勝疫情。 點出國民黨挫敗4大問題 張亞中：都在為自己利益考慮 國民黨連敗 張亞中批都在圖己利 #弱勢族群 #桃園 #社團 #物資 #國民黨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 速開修憲國是會議 藍綠再交鋒 04:102022/01/15 政治要聞 「國民黨很廢」成就了她一黨濫權 04:102022/01/15 時論廣場 桃園新增28處確診足跡 IKEA、好市多都去過 15:182022/01/14 生活 逝世34周年 退輔會紀念蔣經國 推崇6貢獻 04:102022/01/14 政治要聞 民進黨屏東縣長初選陷內鬥 施正鋒聽完莊瑞雄的話批：仗恃國王人馬 10:002022/01/15 政治 比照國小 鄭文燦宣布桃園國高中今起取消戶外教學、畢旅 10:212022/01/15 生活 黃心華爭取大新店區議員提名 籲侯市府三思侯家軍參戰正當性 10:122022/01/15 政治 魔鬼說惹惱屏東同黨議員 莊瑞雄爆藍議長挺周春米 04:102022/01/14 政治要聞 亂刀活活砍破老婆頭顱抱屍睡 狠夫有逃亡之虞羈押 07:262022/01/15 社會 確診足跡 桃園為主 雙北淪陷 04:102022/01/15 焦點要聞 國民黨吞三連敗基層悲憤 趙少康說話了 08:132022/01/14 政治 寶島熱門新聞 台中潭子瓶頸道路狹窄難行 民代爭取1400萬元拓寬 - 寶島 高巿清潔隊招考挨轟歧視 環保局預算被擱置 - 寶島 招生後立即爆滿 台中太平新高國小二期校舍動土 - 寶島 峨眉鄉桶柑節15、16日登場 桶柑評鑑競賽羅明正奪「桶柑王」 - 寶島 台南隆田文資園區15日開幕 紙風車劇團演出添熱鬧 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。