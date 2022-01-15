桃園疫情持續嚴峻，對於急需物資過年的弱勢族群來說，社會力量的協助更顯重要。國民黨桃園市議員參選人、桃園警分局武陵派出所警友會站長吳家靖15日一早號召社會團體，在桃園區公所前發放愛心物資，希望幫助弱勢族群度過疫情過好年。

吳家靖說，桃園疫情持續延燒，對於弱勢族群來說，除了防疫工作之外，日常的生活照顧也很重要，這次特別結合各社團力量，募齊各種民生物資，讓社會的資源能夠協助弱勢民眾維持生活所需，進而戰勝疫情。