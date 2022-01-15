去年台股大漲23.6%，南韓上漲3.63%，台股創下多項紀錄，包括成交量95.5兆元，日均量3914.6億元，按成交金額，台股排在全球第8，總市值達2.2兆美元、排名第16，首度超過南韓。財信傳媒董事長謝金河表示，台積電市值極大化超車三星，這是台股打敗南韓的最大因素。

台積電13日法說會，公布去年第四季季報，淨利1662億元，EPS6.41元，毛利率52.7%，都是令人心安的數字，全年EPS 23.01元，也是超過市場預期，剩下的是市場對台積電今年的預期及股價的評價。

在法說會後，台積電的ADR連續上漲，周五（14日）收盤價140.6美元，市值已經拉升至7294.7億美元，用ADR的市值來計算，台積電已超越巴菲特的柏克夏A股及NVIDIA，成為世界第八大市值企業，而且遙遙領先中國所有企業。這幾天，中國媒體也列出全中國企業市值排行榜，台積電不但列在榜上，而且是榜首。

謝金河在臉書發文，去年台股大漲23.6%，南韓上漲3.63%，台股創下多項紀錄，包括成交值95.5兆元，日均量3914.6億元，按成交金額，排在全球第8，台股總市值超過2.2兆美元，排名第16，首度超過南韓，巴菲特指標超過300%，又是一項新紀錄。

仔細比較台韓市值，謝金河認為，台積電極大化，這是台股打敗南韓的最大因素，台積電用台灣的市值來算是6308億美元，打敗南韓市值最大的三星524.78兆韓元，約4302億美元。

他提到，這些天，台股市值又有新變化，富邦金市值上1兆台幣，打敗台塑石化，台塑四寶以前都在台灣市值前10大，現在只剩下台塑石化，聯發科坐穩老二位置，台達電、聯電、長榮進入前10大。南韓市值第二的Hynix約730億美元，略贏聯發科，後面與台灣前10大排名，沒有明顯優勢，不過三星生技、Naver、Kakao上榜，仍值得尊敬！