內政部15日發布2021年4月至9月都市地價指數，全國都市地價總指數為103.98，較上期上漲0.82％，較109年同期上漲1.99％，就整體變動情形而言，呈現微幅上漲趨勢。

內政部表示，各直轄市、縣（巿）地價指數，除連江縣小跌0.34％外，其餘均較上期上漲，其中以新北市上漲2.01％、台南市上漲1.63％及嘉義市上漲1.50％、高雄市上漲1.45％、台東縣上漲1.11％，漲幅較大。

內政部說明，新北市因各行政區整體開發區生活機能日趨完善，及近期捷運三鶯線、萬大中和線、新北樹林線、環狀線等各項重大建設陸續興建及完工、工業區立體化政策等，致地價上漲幅度較大，其中以林口區上漲3.39％，漲幅最為明顯。

另外，內政部表示，台南市因平實營區市地重劃區、九份子重劃區、大橋區段徵收區及南科地區等整體開發區發展，帶動地價上漲，各行政區中以東區上漲2.73％，漲幅最為明顯；而嘉義市地價上漲部分，主要受湖子內區段徵收區的影響，西區、東區分別上漲1.52％、1.48％。

此外，內政部指出，全國都市地價各使用分區指數與上期比較，以工業區104.37上漲1.01％漲幅較大，住宅區104.06上漲0.91％次之，商業區103.57則上漲0.49％，主要為近年受台商回流購地設廠影響，致工業區指數漲幅較住宅區指數及商業區指數漲幅明顯。