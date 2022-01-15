就連湖人後衛韋斯布魯克都不在意聽到國王主場播放嘲諷自己的歌曲了，沒想到聯盟卻跳出來管了！根據國王隨隊記者尚恩康寧漢15日報導，NBA官方已經通知國王，今後不得在比賽過程播放嘲諷對方球員的歌曲，尤其是像「寒冰射手」這種歌曲。

先前湖人作客國王主場慘遭逆轉，韋斯布魯克的表現相當低迷，全場投14中2，含三分球投5中0，僅有8分進帳，每當他出手不進，現場就會響起「寒冰射手」的歌曲，甚至打完比賽之後，國王主場大螢幕還秀出韋斯布魯克照片，封他「本場最冷球員」。

看到國王主場如此想盡辦法嘲諷自己的低迷表現，韋斯布魯克回應，「真的很好笑，我希望他們能像我過去14年那樣打球，這很可愛。」代表他已經把這場比賽的對待放在心上，日後假如有機會復仇，他絕對不會客氣，前提是他還作得到。

不過聯盟似乎擔心這種刻意嘲諷對手的行為，引發場上更加激烈的衝突，才會要求國王主場日後不可以再這樣做，只是韋斯布魯克本季待在湖人表現確實很不理想，才會成為其他球隊嘲諷的對象，最好根治這種情況的方法，還是他趕緊找回應有狀態。