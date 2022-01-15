比照國小 鄭文燦宣布桃園國高中今起取消戶外教學、畢旅 10:212022/01/15 中時 蔡依珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園國高中比照國小取消戶外教學、畢業旅行。圖為示意圖。（達志影像） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園群聚延燒多家餐廳賣場 鄭文燦最新說明 訂閱影音： 中時新聞網 桃園市長鄭文燦15日宣布，桃園國高中比照國小，15日起同步取消戶外教學、畢業旅行及隔宿露營等活動，也可延期至春節後辦理。 台南鹽水蜂炮照常舉辦 地方憂心去年臨時喊卡戲碼重演 宣布職籃改閉門比賽 鄭文燦下令：游泳池、SPA皆暫停開放 #新冠肺炎 #台灣 #桃園 #戶外教學 #鄭文燦 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 未宣布畢旅取消家長超怕 新北：續辦或延辦由校方自行評估 11:412022/01/14 生活 鄭文燦研判 聯邦銀尾牙聚餐 職場感染源 04:102022/01/14 焦點要聞 桃機疫情延燒 3校去2天1夜畢旅惹議 教育局回應了 21:352022/01/13 生活 「恐怖60分鐘」 居服員只是開個戶 釀聯邦銀群聚 10:152022/01/13 生活 人流跨縣市移動恐釀疫情擴大 盧秀燕下令台中各級學校暫緩出遊 12:092022/01/13 生活 聯邦銀爆13員工確診 健行分行暫停營業至1月14日 13:522022/01/13 財經 中壢高商學生西堤打工確診 教育局：下午校內將設採檢站 13:072022/01/14 生活 雲林比照北北基桃 長照機構及醫院15日起禁止探視或探病 15:302022/01/14 生活 永和新春揮毫14日、15日登場 供民眾免費索取 12:042022/01/13 生活 大排長龍畫面曝！桃園37處「隨到隨打」亂象多 鄭文燦直播忙道歉 21:412022/01/13 生活 桃園疫苗接種站爆人潮挨轟群聚 鄭文燦：不用預約要排隊很正常 14:402022/01/13 生活 生活熱門新聞 1922平台今10點重啟！第三劑預約漏台北 5QA一次看 - 生活 被戳中要害！新娘婚禮上放「1首歌」 新郎氣炸當場退婚 - 生活 西堤用餐客人確診 鄭文燦：桃園疫情今再＋6 - 生活 第三劑疫苗開打！1922預約平台重啟 19大QA一次看懂 - 生活 史上最混！牙醫打「AZ＋莫德納＋高端」 副作用曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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