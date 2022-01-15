外國人學中文不容易，練習寫複雜的漢字，更是難上加難。一名瑞士正妹安德里亞近日在節目上示範自己寫中文字的方法，讓不少人看了超驚訝，認為這根本開大絕了，只見她寫字竟是從下往上寫，讓節目主持人忍不住感嘆道「這樣的寫法，感覺好像是在看回放影片！太強了」

瑞士正妹安德里亞近日在節目《WTO姐妹會》上分享，她一直不敢在台灣人面前手寫中文字，因為大家會覺得她寫得很奇怪。她在補習班工作的時候，某天有一個小朋友問她說「老師，妳可以寫中文嗎？」她沒多想就說可以啊！接著就在白板上寫下她的中文名字，結果原本鬧哄哄的教室瞬間靜了下來，本來在旁邊玩的小朋友都湊過來看她寫中文，然後驚訝地說「老師，妳怎麼這樣子寫？」

安德里亞也示範自己平常寫字的方式，結果竟讓節目現場的嘉賓驚呼連連「這根本是絕招！」只見她寫中文的時候，竟是由下往上寫，讓主持人忍不住感嘆地說「她（寫字的方式）好像是用回放影片的方式看」。

安德里亞透露，她所有的中文字都是用這種方式來寫，就是按照自己的感覺來寫，因為她覺得從上面往下寫很奇怪。讓不少嘉賓看了直呼「眞的太酷了」、「我也想學著用這種方式來寫字，感覺以後可以表演」、「這種寫字方式太強了」。