變種病毒Omicron疫情延燒，台股投資人心慌慌，但週線型態維持驚驚漲格局。聯邦金鑽平衡基金經理人林建良表示，台股近期持續被變種疫情及美國升息聲浪所干擾，其中在升息因子方面，由於美國去年底FOMC會議紀要顯示最快可能於今年3月升息，且升息後也可能啟動縮表作業，鷹派政策引發估值修正，使得權值科技類股及中小型個股普遍承壓。

據統計，外資近一周買超前10名有8檔金融股，依次為新光金(2888)、台新金(2887)，中信金(2891)、玉山金(2884)、富邦金(2881)、國泰金(2882)、臺企銀(2834)、兆豐金(2886)。非金融股則有台積電(2330)和元大台灣50反1(00632R)。

林建良分析，美國聯準會會議記錄表明將加速貨幣政策正常化時程，考量到當前高通膨壓力、就業市場接近充分就業狀態，Fed提前升息的可能性愈趨升高，且有較高機率會接續討論縮表時程，刺激現階段的短期美債名目利率與實質利率明顯走升，類股走勢也呈現分化，成長股短期內出現回檔。

不過，儘管股市波動程度加大，投資人操作難度升高，經理人仍樂觀看待後市。林建良指出，即使2022年下半年宣布縮表，依合理時程來看，最快也要到2023年下半年美國央行資產負債表規模才會正式減少，預期今年度資金流動性依然維持寬鬆，配合企業獲利及經濟復甦持續，股市仍可逢低布局。

綜觀而言，林建良認為，雖然近期台股內有疫情干擾，外有市場升息預期影響，盤面上仍有零星的電子權值股逆勢大漲，預料依舊可貢獻加權指數不少漲勢。

不過，大盤目前類股輪動相當快速，以近期短線資金有轉往金融類股的態勢來看，顯示金融股將會是今年升息議題下的受惠概念族群，加上在電子股方面，晶圓代工、5G、高速運算及伺服器等長線趨勢看好的族群，也可望受益於終端需求強勁，進一步挹注後市表現；而傳產類股部分則可關注鋼鐵、塑化及航運等族群，在各項國際報價的走高激勵下，帶動趨勢股表現。