針對日前小米被NCC指出旗下手機有個資疑慮，以及使用者有機會會受言論審查的消息，小米對此也再度發出聲明，指13日已經收到德國聯邦資訊安全監管機構（German Federal Office for Information Security，以下簡稱BSI）的通知，並表示該機構已完成針對在德國銷售小米智慧型手機的調查，當中BSI以「未能找出任何異常情況，無需進一步調查或採取其他措施」為調查報告的結論，同時BSI亦無法偵測到原報告中指摘過濾列表的傳輸行為。

小米發言人就表示，德國聯邦資訊安全監管機構（BSI）公布的調查結果，證實了品牌以透明、負責任方式進行營運的企業承諾，以及對用戶隱私和安全的高度重視，「這同時也證明了我們遵守歐盟和各地區的資料隱私和安全規範，與其他適用於裝置的歐盟通用標準。我們致力於持續創新與進步，歡迎我們的用戶、監管機構與其他如BSI等企業營運利害關係者（stakeholders）與我們相互交流。」