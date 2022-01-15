近年不少消費者都把家中一般的牙刷轉為電動牙刷，而且更願意投入越來越高階的電動牙刷產品，飛利浦Sonicare就看準趨勢，推出了全新「頂級尊榮AI智能音波電動牙刷」，雖然定價是少數破萬元的電動牙刷，但其就主打透過音波流體潔力技術搭配AI智慧 3大核心技術，提供個人化的潔牙技術，讓刷牙也能智慧化，以打造更貼近消費者需求的產品；飛利浦Sonicare「頂級尊榮AI智能音波電動牙刷」，共推出香檳金、玫瑰金、靜夜藍 3色，定價1萬3990元。

飛利浦Sonicare全新「頂級尊榮AI智能音波電動牙刷」，支援AI智能隨身APP提供個別化潔牙分析，專屬的AI智能潔牙顧問。（飛利浦Sonicare提供）

飛利浦Sonicare全新「頂級尊榮AI智能音波電動牙刷」，以音波震動技術、每分鐘3萬1000次的震動頻率，搭配刷毛左右擺動0.5公分，驅動水流形成「流體潔力」深入齒縫、牙齦線等口腔死角，訴求有效預防蛀牙及減少牙結石，更搭配升級三大創新技術，可透過AI Sense IQ智能偵測技術感測個人潔牙習慣，即時調整潔牙力道，還有All-in-one全效合一刷頭主打清潔、護齦、亮白，當然少不了現在家電必備的AIoT功能，只要連結APP即可透過12區智能口腔定位感應追蹤牙齒區域，識別潔牙盲區並即時給予回饋，還能離線即能自動記錄潔牙數據，並可依日、週、月產出潔牙報告，提供個別化潔牙分析與指導，打造專屬於你的AI智能潔牙顧問。