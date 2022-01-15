鼓勵中高齡民眾重返職場，台中市府推出就業獎勵金，包括加碼按月發給企業最高3000元、最長6個月的「雇用獎助獎勵金」及「繼續雇用補助獎勵金」，希望企業提升薪資及穩定進用中高齡勞工。

今年基本工資提高為2萬5250元，鼓勵企業提高薪資，企業雇用中高齡勞工薪資達2萬7600元以上，除可申請勞動部雇用獎助方案外，市府再加碼按月發給企業最高3000元、最長6個月的「雇用獎助獎勵金」。

勞工局長張大春指出，市長盧秀燕關心及重視台中市產業發展與市民就業議題，去年上半年台中市失業率為全國最低，鼓勵雇主提高薪資及繼續雇用高齡者，另新增中高齡勞工就業獎勵金，鼓勵中高齡重返職場及再就業，解決企業人力短缺及中高齡者就業需求。

鼓勵中高齡者再發揮服務的精神投入就業市場，與企業共同提升產能績效，市府新增鼓勵中高齡求職者「就業獎勵金」，設籍台中市年滿45歲以上且失業期間連續1個月中高齡、高齡者，經台中就業服務處評估後推介就業滿30日，且投保薪資在第六級距以下者，將按月核給勞工最高3000元就業獎勵金，最長發給6個月。

市府希望透過就業獎勵措施，鼓勵中高齡求職者重返職場，並於勞工穩定就業後，提醒雇主適時提高薪資，以留住人才、創造勞資雙贏。

台中市就業服務處指出，因應《中高齡者及高齡者就業促進法》實施，市府陸續推動各項就業促進措施及規畫成立銀髮人才服務據點，中高齡及高齡勞工朋友。