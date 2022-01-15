國民黨在四大公投、中二補選、罷昶案接連敗選後，檢討聲浪四起，敗選後黨主席朱立倫的下一步引發關注。資深媒體人黃暐瀚昨(14日)在政論節目中難掩怒氣說，「很簡單啦，我覺得把KPI值訂出來，高標就是18席(縣市長選舉)，如果達不到，你好好講，看是要10或14席，如果做不到年底下台走人，不要拖到2024」。

黃暐瀚昨在政論節目《新聞大白話》中談到，我跟大家講一件事情，現在國民黨到了怎麼做好像都不對，那誰能解決？就是黨主席朱立倫，他說好壞要一肩扛，前幾天他自己還到其臉書按讚 ，朱若非因他在1/9神隱，後續也不會有這麼多批評，重點在於要讓國民黨贏。

黃暐瀚直言，如果國民黨2022贏不起來，2024大家就覺得無望，屏東部分他覺得還是民進黨贏，人家是團結要贏，國民黨是初選過後分裂等輸；他更提醒朱立倫「你的中心思想是什麼？國民黨要像什麼樣子？很簡單啦，我覺得把KPI值訂出來，朱立倫講過14+4+4，14縣市再加2個台北桃園，甚至加兩個新竹跟基隆，可是你是選黨主席講的，高標就是18席，如果達不到，你好好講，要10或14席，如果做不到年底下台走人，不要拖到2024，你當董事長說讓公司業績成長到300%，結果只有295%就是沒達標下台，但如果500%大家就鼓掌還幫你加薪，把國民黨方向訂出來就對」。

黃暐瀚更說，從宜蘭縣長事件，還有四大公投原本民調很高以為一定過，結果都沒過，「不要以為年底至少有11、12個藍營縣市長，錯，說不定年底輸到剩3、5個，宜蘭看起來民進黨不讓你贏，每個地方都有問題耶，黨主席要去煩這件事情」。