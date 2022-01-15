勞保基金倒數6年破產！依勞動部近日公布的「勞工保險普通事故保險費率精算及財務評估報告」，勞保基金精算負債達11.05兆元、將在2028年「基金累積餘額出現負值」（破產），而在報告中也建議，應把費率調整至「不攤提過去未提存負債平衡費率」達16.27％，並建議另闢資金來源、舒緩社會保險的財務壓力。

依現行勞保條例規定，今年的勞保普通事故保險費率10.5％，預計明年調為11％，預計至2027年時把普通事故的保險費率調整為12％。

報告建議，為解決保險基金財務，針對過去不足額提撥部分，可思考邀約相關當事人代表，兼顧千萬勞工合理權益下，提出有智慧且可行的方案。另未來保費可透過精算，以公平、保費收支相等為原則，實收費率不應低於不攤提過去未提存負債的平衡費率為 16.27％。

至於如何面對本保險潛藏的龐大未提存精算負債，報告指出，解套基金用罄的風險，建議跳脫傳統思維，釜底抽薪，評估另立專法、另闢資金來源（如有效活化「外匯存底」或連結市場豐沛資金如「發債籌資」），並委由專責機構（跨政府部門），從負債面移轉至資產面的創造，聘任專業投資人才，進行全球資產配置。透過投資績效創造「利差益」，舒緩社會保險累積的財務壓力。

報告指出，如果因為年金改革議題所誤導，擔心年金數額被打折或基金用罄而領不到錢，選擇對自己較不利的一次金，將立即造成勞保基金財務危機，損人不利己；因此檢討制度過程務必謹慎周延，政府承諾承擔最後給付責任，針對本保險已連續2年撥補共420億元挹注款，的確能安定民心。

報告建議，期待透過世代互助、風險分攤的社會保險制度精神，當收支失衡、基金用罄，將衍生公平性問題。完善社會保險制度攸關眾人福利、政府誠信、社會資源的有效分配，及未來經濟安全與展望，溝通配套實須周延，資訊透明公開，並持續追蹤定期檢視。 隨著高齡少子女化社會的來臨，退休安養更是國人關注的重要議題，勞保財務問題是政府施政中必然面臨的挑戰，也是世界各國共同面臨的爭議性議題，正是結構性改革時刻。