台中市府頒發向陽教育獎，16名逆境向上學生獲獎。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市政府教育局舉辦「2021向陽教育獎頒獎暨感謝捐款人典禮」，獎勵16名對社會風氣有良善影響，可作為楷模的獲獎學生，頒發獎狀及獎助學金1萬元。局長楊振昇指出，市長盧秀燕重視學生品德教育，向陽教育獎是由高級中等以下學校，推薦逆境中奮發向上的優異學生，經初複選及實地訪視，評選出16名獲獎學生，生命故事令人感佩。

楊振昇肯定榮獲「2021向陽教育獎」的16名向陽小勇士，他說，他們的生命故事令人感動，感謝捐款人無私奉獻，造福處於逆境中的小勇士，期許帶給處於困難環境的孩子溫暖及希望，在逆境中秉持不放棄的精神，用生命感動生命。

教育局指出，新民高中王同學父親身體偏癱行動不便，他肩擔照顧父親及妹妹的生活，曾於第6屆大台中少年英雄獎，榮獲「孝德楷模金質獎」。

華盛頓中學沈同學雖出生病危、開刀截肢，但用心復健走路，努力不懈；台中高工劉同學，家境十分困苦，但樂觀開朗，參與樂高機器人等競賽及人工智慧科技領域，對資訊科技有高度興趣。

此外，宜寧高中羅同學小時候在寄養家庭長大，雖曾染上劣習，但師長一路扶持照顧、沒有放棄，因此奮發向上；惠明盲校吳同學受限視力問題，但從小樂觀，目前努力學習烹飪、田徑、陶藝及繪畫，期許用剩餘視力克服生活中的挑戰，感受生命中的精彩。

教育局指出，霧峰農工王同學曾騎腳踏車受傷，患有失語症及手腳萎縮，並接受復健及語言治療，雖歷經困難，希望幫助有需要的人；市立啟明學校周同學因早產導致視網膜病變而全盲，卻讓他更用心體會和珍惜周遭所有事物，擁有音樂才能，在薩克斯有優異表現。

東勢國小陳同學家中經濟不佳，卻沒有因此怨天尤人，曾獲日本第50、51回世界兒童畫展特優等殊榮；后里國中林同學擁有極佳運動能力，曾於台中市國民小學田徑錦標賽拿到雙料冠軍及全國小學田徑比賽第6名；黎明國中蔡同學縱使肢體不協調，花了6年的時間，每天復健努力踏出每一步，對母親懷抱無限感謝。