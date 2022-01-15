桃園機場群聚外擴至聯邦銀行健行分行、西堤餐廳和中壢高商、東興國中2校，市長鄭文燦15日防疫會議宣布，西堤群聚感染事件，顧客原有1家庭2人感染，新增3位感染，其中1位還是9日用餐客人，3位顧客感染疫調匡列追蹤正在進行，加上昨深夜1東興國中和2中壢高商生，總計桃園今新增6人確診。

桃園市長鄭文燦說，東興國中昨深夜有學生確診，連夜採檢176人全陰性，該校即日起停課14天。(蔡依珍攝)

東興國中確診生是壢商西堤工讀生表妹，鄭文燦說，昨深夜採檢176人全陰性，該校即日起停課14天至1月27日 ，並進行停課不停學措施。