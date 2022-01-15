確診工讀生家人遭染 東興國中176人急採檢 結果出爐 10:452022/01/15 中時 蔡依珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 昨深夜1東興國中和2中壢高商生，總計桃園今新增6人確診。（圖/Google Maps） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園機場群聚外擴至聯邦銀行健行分行、西堤餐廳和中壢高商、東興國中2校，市長鄭文燦15日防疫會議宣布，西堤群聚感染事件，顧客原有1家庭2人感染，新增3位感染，其中1位還是9日用餐客人，3位顧客感染疫調匡列追蹤正在進行，加上昨深夜1東興國中和2中壢高商生，總計桃園今新增6人確診。 桃園市長鄭文燦說，東興國中昨深夜有學生確診，連夜採檢176人全陰性，該校即日起停課14天。(蔡依珍攝) 東興國中確診生是壢商西堤工讀生表妹，鄭文燦說，昨深夜採檢176人全陰性，該校即日起停課14天至1月27日 ，並進行停課不停學措施。 桃園再增6確診！中壢聯邦銀擴散 瓦城廚師染疫 西堤用餐客人確診 鄭文燦：桃園疫情今再＋6 #新冠肺炎 #台灣 #西堤 #東興國中 #工讀生 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 RCEP明起生效 10國先行上路 04:102021/12/31 焦點新聞 啟英高中董事長 發423萬紅包助弱勢學生 04:102022/01/05 地方新聞 東興國中食物銀行啟用 下月展開5天4夜「為愛健走」 18:042021/12/22 寶島 招生難 桃園5私校亟須轉型 04:102021/12/18 地方新聞 聯邦銀行案擴大 波及停課逾10校 04:102022/01/14 焦點要聞 桃園確診西堤員工住台北 足跡遍及北車、天母SOGO、北投自強市場 16:072022/01/14 生活 聯邦銀群聚再＋1 確診行員曝心聲：Omicron太強了 00:062022/01/14 生活 林氏璧曝Omicron兩大恐怖特性「疫調難度遠超Delta」：病毒恐已傳出去 22:272022/01/14 生活 RCEP今年生效 助攻大陸區域貿易 04:102022/01/15 產業財經 桃園西堤群聚再＋3 為工讀生同學與家人 指揮中心深夜證實曝Ct值 21:332022/01/14 生活 中壢西堤群聚傳染力驚人！跳過隔壁桌傳給2幼兒 衛生局「有疑問」 16:322022/01/14 生活 生活熱門新聞 1922平台今10點重啟！第三劑預約漏台北 5QA一次看 - 生活 被戳中要害！新娘婚禮上放「1首歌」 新郎氣炸當場退婚 - 生活 西堤用餐客人確診 鄭文燦：桃園疫情今再＋6 - 生活 第三劑疫苗開打！1922預約平台重啟 19大QA一次看懂 - 生活 史上最混！牙醫打「AZ＋莫德納＋高端」 副作用曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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